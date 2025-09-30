¡De no creer! Le prometió un lugar en el cementerio para enterrar a su hija pero no cumplió

La fiscal penal de Cerrillos, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia celebrada en el marco del proceso seguido contra un hombre de 63 años, imputado por el delito de estafa, en calidad de autor. El juez Marcelo Rubio resolvió hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba, por el término de dos años, imponiendo al imputado el cumplimiento de una serie de reglas de conducta.

De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho ocurrió el 9 de mayo de 2023, en un domicilio ubicado en el Barrio Santa Rosa, localidad de Cerrillos. En esa oportunidad, el acusado habría engañado a la víctima, aprovechando su situación de vulnerabilidad emocional tras el fallecimiento de su hija, y le habría ofrecido un terreno en el cementerio municipal, a cambio de sucesivos pagos de dinero.

La víctima transfirió, en distintos momentos, un total de $175.000, sin que el imputado entregara el terreno prometido ni documentación respaldatoria de la operación.

La fiscal Viazzi informó que se acordó el pago de $2.000.000 en concepto de reparación del daño, a abonar en cuatro cuotas mensuales de $500.000, entre los días 1 y 15 de cada mes, comenzando en octubre de 2025, mediante depósito bancario en una cuenta que será abierta judicialmente a tales fines.

Además, se dispuso la realización de tareas comunitarias en la Iglesia San José, por el término de tres meses, con una carga de ocho horas mensuales, debiendo presentar las constancias correspondientes ante la Secretaría de Control de Probation. Durante el período de prueba, el imputado deberá abstenerse de cometer nuevos delitos, como así también del consumo abusivo de bebidas alcohólicas y estupefacientes.

Finalmente, se le ordenó fijar domicilio y comunicar cualquier cambio ante la autoridad competente, y se le impuso la prohibición de ejercer actos de violencia física o psicológica hacia los integrantes de la familia damnificada. Asimismo, deberá presentar disculpas formales a la víctima.