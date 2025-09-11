Otro escándalo envolvería al Servicio Penitenciario, se trataría de una estafa piramidal millonaria

Por las redes sociales, surgieron en los últimos días publicaciones que dan cuenta de un nuevo escándalo ligado a una estafa tipo piramidal, similar a la financiera Ríos, pero las víctimas serían agentes penitenciarios de la provincia.

Los fuertes rumores sobre una estafa piramidal millonaria que tendría como víctimas a empleados del Servicio Penitenciario de la Provincia, invadieron las redes sociales en los últimos días. En una de las tantas publicaciones, se revelan que habría, al menos, 14 denuncias ya radicadas.

En su cuenta de Facebook, el periodista policial Sebastián Cardozo recogió los trascendidos que surgen de fuentes carcelarias, las que dan cuenta de que este sistema de estafa, tipo piramidal, se habría montado desde adentro de dicha institución.

Según trascendió, los principales señalados serían un secretario y un director de esa fuerza, quienes habrían convencido a decenas de efectivos de invertir sumas millonarias con la promesa de obtener elevados retornos, una modalidad de fraude similar a la utilizada por la financiera Ríos SA, por la cual cientos de policías de la provincia se vieron afectados.

Las distintas versiones indicarían que “muchos trabajadores habrían llegado incluso a sacar préstamos personales para aportar capital, con montos que oscilarían entre 5 y 12 millones de pesos por persona. Sin embargo, los fondos no habrían sido devueltos y la situación habría derivado en una cadena de deudas y reclamos internos”.

Pero esto no es todo, pues también se dejó entrever que los responsables de esta nueva cadena de estafa no sólo habrían embolsado dinero de los agentes penitenciarios, sino también habría dinero de la institución comprometida.

De acuerdo a los trascendidos, las denuncias se suman unas a otra y ya habría más de 14, con un perjuicio económico que ascendería a 500 millones de pesos, sin que trascendieran aún medidas judiciales dispuestas en torno a las supuestas denuncias, las que estarían en manos de la fiscalía.