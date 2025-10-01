Inspector de Tránsito hechado por corrupto, pedía coimas en pleno centro

Un exagente de tránsito, cesanteado por corrupción, fue detenido en pleno centro de Salta por hacerse pasar por inspector y exigir dinero a conductores a cambio de evitar multas, según informó ElTribuno.

El hombre operaba en la esquina de Buenos Aires y Urquiza, utilizando un uniforme oficial que había conservado tras su cese. Su objetivo principal eran motociclistas sin casco o con documentación incompleta, y las coimas llegaban hasta $450.000.

Una pareja fue víctima de su accionar y denunció el hecho. Relataron que, al ser detenidos por no usar casco, el falso inspector les pidió $450.000, ofreciendo “arreglar” la situación por $100.000. Ante la imposibilidad de reunir esa suma, entregaron $30.000, pero lo vieron repetir la maniobra con otros conductores. Los jóvenes lo siguieron, lo grabaron y exigieron la devolución del dinero, lo que derivó en un enfrentamiento en la calle.

La policía intervino y detuvo al acusado, quien devolvió $19.000 de lo recibido, y quedó a disposición de la Justicia.

Fuentes oficiales confirmaron que no era la primera vez que el exagente realizaba este tipo de prácticas y lo describieron como un “código rojo” dentro del área de Tránsito, por sus antecedentes de coimas y problemas de adicciones.