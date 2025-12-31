Cuánto costará fumar en 2026: Diciembre cierra con nuevos aumentos

Las principales tabacaleras de Argentina volvieron a actualizar sus listas de precios sobre el cierre de diciembre y marcaron cuánto costará fumar desde enero 2026 y cómo arrancará el próximo año en los kioscos.

British American Tobacco (BAT) y Massalin Particulares aplicaron un nuevo ajuste promedio del 6%, consolidando el sexto y último aumento del año.

Aumento de cigarrillos en diciembre y precios vigentes para 2026

Durante diciembre se conocieron dos listas oficiales: una correspondiente a BAT, vigente desde el martes 23 de diciembre, y otra de Massalin Particulares, activa desde el 6 de diciembre. Ambas rigen para todo el país y marcan los valores con los que los kioscos comienzan el 2026.

Cuánto cuestan los cigarrillos en diciembre 2025

Según las listas oficiales vigentes, estos son algunos de los precios finales más representativos en presentaciones comunes.

Massalin Particulares

Marlboro Red Común: $4.950

Philip Morris Box 20: $4.750

Chesterfield Original Común: $3.680

Marlboro Crafted Blue Común: $2.750

British American Tobacco

Lucky Strike Box 20: $4.750

Camel Box 20: $5.300

Lucky Strike Origen Red KS 20: $2.750

Rothmans XL Box 20: $4.350

Winston Box 20: $3.490

Cómo fue la evolución de los precios de cigarrillos durante 2025

La comparación entre los precios de enero y diciembre deja en claro cómo se movió cada marca durante 2025. Marlboro Red Común pasó de $3.640 a $4.950, con un aumento acumulado del 36%. En la misma sintonía, Philip Morris Box 20 y Lucky Strike Box 20 también cerraron el año con incrementos cercanos al 36%, subiendo de $3.490 a $4.750.

En el segmento medio, Camel Box 20 tuvo una suba más moderada en comparación, pasando de $4.000 a $5.300, lo que representa un aumento del 33%. Rothmans XL Box 20, por su parte, se movió un poco por encima del promedio y acumuló un 40% de aumento, al subir de $3.110 a $4.350.

Donde el impacto fue más fuerte fue en las líneas económicas

Marlboro Crafted Blue Común aumentó de $1.600 a $2.750, lo que implica una suba del 72%. Una situación similar se dio con Lucky Strike Origen Red KS 20, que pasó de $1.600 a $2.750 y también acumuló un 72% en el año.

En contraste, Winston Box 20 de BAT fue la excepción, ya que mantuvo el mismo precio de $3.490 durante todo 2025.

A lo largo de 2025, los precios de los cigarrillos se actualizaron en los meses de enero, marzo, junio, agosto, octubre y diciembre.

Producto Precio enero 2025 Precio diciembre 2025 Aumento %

Marlboro Red Común $3.640 $4.950 +36 %

Philip Morris Box 20 $3.490 $4.750 +36 %

Chesterfield Original Común $2.480 $3.680 +48 %

Marlboro Crafted Blue Común $1.600 $2.750 +72 %

Lucky Strike Box 20 $3.490 $4.750 +36 %

Camel Box 20 $4.000 $5.300 +33 %

Lucky Strike Origen Red KS 20 $1.600 $2.750 +72 %

Rothmans XL Box 20 $3.110 $4.350 +40 %

Winston Box 20 $3.490 $3.490 0 %