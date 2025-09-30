Video: Así detuvieron a “Pequeño J” en Perú

Tony Janzen Valverde Victoriano, alías “Pequeño J”, presunto ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fue detenido en Perú, y ya se conocieron las primeras imágenes.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la captura se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a las imágenes a las que accedió la agencia, el joven de 20 años fue interceptado en una ruta de Perú, mientras viajaba en un camión.

Se espera que "Pequeño J" y Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien fue detenido más temprano, sean extraditados a la Argentina en las próximas horas a fin de que queden a disposición del fiscal Adrián Arribas, que estableció el secreto de sumario durante 48 horas.