ANDIS deberá restituir pensiones por discapacidad a 8 salteños en menos de 48 horas

El Juzgado Federal N°2 dispuso que ANDIS restituya, en un plazo máximo de 48 horas, las pensiones por discapacidad suspendidas a ocho beneficiarios de Salta. La medida llega en un contexto de fuertes tensiones entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales, luego de que la administración del presidente Milei mantuviera la suspensión de estos beneficios pese al rechazo al veto de la ley de discapacidad.

Miguel Reynaga, Presidente de la Asociación de Lisiados de Salta, explicó en diálogo con ElOnceTV: “Era muy evidente que habían cometido un gravísimo error. Fueron resueltas rápidamente, en un plazo de 30 días se les devolvió la pensión con todos los beneficios y el pago del retroactivo”.

“Para sacar la pensión fue muy sencillo, la quitaron y listo.

Para reclamar la devolución, hay que presentar un montón de trámites"

Reynada agregó que hay otras pensiones en proceso de recuperación, gestionadas a través de ANSES: “El ANSES está recibiendo los reclamos para analizar caso por caso y, cuando corresponde, restituir la pensión. En aquellos casos donde fue muy evidente, ya se están devolviendo los beneficios".

El dirigente destacó, sin embargo, que la restitución depende de la decisión política de la Agencia Nacional de Discapacidad: “Para sacar la pensión fue muy sencillo, la quitaron y listo. Ahora, para reclamar la devolución, hay que presentar un montón de trámites: ir a ANDIS, verificar la documentación y luego hacer un reclamo formal ante ANSES, lo que puede llevar entre 2 y 5 meses. Mientras tanto, muchas personas que merecen la pensión lamentablemente deberán esperar”.