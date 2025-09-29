Marcha por la discapacidad: Mirá dónde y a qué hora será la convocatoria en Salta

La lucha por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad continúa presente en el país, por lo que familiares y organizaciones se movilizarán esta semana.

El miércoles tendrá lugar una nueva jornada federal por la discapacidad, con marchas en todo el país para pedir por la urgente aplicación de la Ley y rechazar el decreto inconstitucional 681.

La concentración será en la Plaza 9 de Julio a las 17 hs. donde se reunirán familias y organizaciones bajo las consignas: aumento inmediato del nomenclador; restitución de las pensiones no contributivas (PNC) dadas de baja; reincorporación de los trabajadores despedidos de ANDIS; y defensa integral de los derechos de las personas con discapacidad, informó Defrentesalta.

Recordamos que, respecto a las pensiones dadas de baja en Salta, municipios se reunieron con autoridades de ANDIS buscando agilizar auditorias y garantizar que los beneficiarios legítimos no queden desprotegidos. Desde el Foro de Intendentes anunciaron que se acordó avanzar en un esquema de coordinación inmediata.