A menos de un mes de las elecciones, se desploma la imagen de Javier Milei

El último informe de RDT Consultores correspondiente a septiembre revela un panorama electoral en movimiento, marcado por el deterioro de la imagen presidencial, la persistencia del malestar económico y el efecto corrosivo de los escándalos políticos.

Un dato no menor, el relevamiento no refleja el impacto que pudo tener el "rescate" de los Estados Unidos aunque el efecto, a juzgar por la coyuntura financiera, parece haber sido acotado en el tiempo.

En términos de intención de voto, la encuesta registra un empate técnico con leve ventaja para Fuerza Patria, que en septiembre creció más de 9 puntos respecto de agosto. En contraste, La Libertad Avanza retrocedió 3,4 puntos, un descenso que no puede explicarse únicamente por los audios, pero que encuentra allí un catalizador.

De hecho, el 9,5% de los encuestados declaró que cambiaría su voto tras conocer la denuncia, aunque el estudio advierte que "el episodio impacta sobre todo en votantes blandos o volátiles, y no en el núcleo duro".

"La aprobación de la gestión Milei cayó de 38,6% en agosto a 34% en septiembre"

La contracara es que el descontento económico amplifica los efectos de la corrupción. La encuesta confirma que la principal preocupación sigue siendo el bolsillo: el 63,3% percibe su situación económica personal como negativa, un punto más que en agosto. A la vez, crece el pesimismo sobre el futuro inmediato: 47% cree que la economía estará peor en 2026, frente al 43% que sostenía esa mirada el mes pasado.

Casi ocho de cada diez argentinos (78,9%) afirman que el dinero no les alcanza, aunque reconozcan que los precios subieron menos que en 2023. El freno del consumo y los salarios rezagados desde hace dos años configuran el telón de fondo de este malestar.

La aprobación de la gestión Milei cayó de 38,6% en agosto a 34% en septiembre, mientras que la desaprobación escaló al 51,5%. El descenso se explica sobre todo en los segmentos más castigados por la crisis: mujeres de entre 30 y 50 años, trabajadores de menores ingresos y jubilados.

Allí, la recesión se impone sobre cualquier otro indicador. En los sectores medios y altos, en cambio, el programa económico mantiene algo de respaldo, especialmente entre jóvenes menores de 30 años.

La imagen positiva del presidente se redujo más de 6 puntos en un solo mes, mientras que el "sentimiento positivo" -que combina confianza y apoyo a sus acciones- cayó 7 puntos adicionales. Los datos muestran que el 59,2% asegura estar decepcionado o que nunca le gustó Milei, frente a un 40,5% que mantenía esa opinión en agosto. La confianza personal en el mandatario también retrocede: apenas el 15,4% dice confiar en él, contra el 18,1% del mes anterior.

Karina Milei, figura clave del dispositivo libertario, registra un desplome en su imagen positiva, que cae a 16,2%. Otros dirigentes del oficialismo también muestran retrocesos, entre ellos Victoria Villarruel (29%) y José Luis Espert (21,9%). En cambio, Axel Kicillof experimenta un salto de 8,6 puntos y se coloca por encima incluso de Cristina Fernández de Kirchner en niveles de popularidad.

Sintetiza el informe en sus conclusiones: "Hoy el balance se inclina levemente hacia Fuerza Patria gracias al efecto combinado de PBA, los audios y la agenda económica, aunque sin un impacto arrasador: LLA conserva un núcleo duro sólido y, si logra reencuadrar el debate y mostrar resultados verificables, aún puede forzar un empate o incluso una victoria ajustada".

La clave, según el estudio, está en conquistar al votante blando y al abstencionista, que evalúa la política con parámetros pragmáticos: "el bolsillo y su paciencia frente al ruido".