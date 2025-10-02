Salta suma vuelos a Bs. As. y Córdoba: "Es más conectividad e impulso económico local"

La provincia de Salta se consolida como un destino estratégico de cara a la temporada estival, y más tras el anuncio realizado por Flybondi, pues la aerolínea low cost incrementará sus frecuencias aéreas entre el aeropuerto Martín Miguel de Güemes con Córdoba y Buenos Aires, noticia que fue recibida con gran optimismo por el sector turístico.

El incremento de la conectividad aérea será notable. La ruta que une a Salta con Buenos Aires pasará de las 14 frecuencias semanales actuales a 26, lo que representa un aumento del 79% respecto a septiembre. Por su parte, el servicio que conecta a Salta con Córdoba se transformará en un vuelo diario, superando el 130% de crecimiento.

Al respecto de la novedad, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, fue una de las primeras en celebrar la noticia, destacando el impacto positivo que tendrá en la región. “El incremento de vuelos en Salta es una noticia muy importante porque significa más conectividad, más oportunidades para nuestros visitantes y un fuerte impulso a la economía local”, subrayó la funcionaria.

Arancibia hizo hincapié en que cada asiento adicional programado por la compañía se traduce en una oportunidad de crecimiento para la provincia: “Cada nuevo asiento disponible es una posibilidad más para que turistas de todo el país nos elijan y descubran nuestra cultura, paisajes y hospitalidad”.

Además del aumento de frecuencias, la compañía lanzó la promoción FLYSALTA, que otorga un 20% de descuento en viajes hacia y desde la provincia, aplicable a todo el calendario de vuelos disponible y válido hasta el 15 de octubre. Sobre esto, la Ministra agregó que es un gesto que refuerza la idea de accesibilidad: "que la compañía acompañe este crecimiento con una promoción especial como FLYSALTA, es un gesto que refuerza la idea de que viajar a Salta es accesible y posible para cada vez más argentinos”.

Vale recordar que, con pasajes ya disponibles con tarifas promocionales (desde $39.187 a Buenos Aires y $38.999 a Córdoba), Flybondi proyecta para la temporada 2025–2026 un récord de 15.000 vuelos programados y la posibilidad de transportar a más de 2,8 millones de pasajeros.

La aerolínea incorporará 10 aeronaves bajo modalidad ACMI, lo que permitirá reforzar la oferta en los meses de mayor demanda turística.