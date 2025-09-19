Vuelo a Panamá: "Salta se posiciona como un hub de distribución dentro del norte argentino”

El 23 de septiembre despegará desde Salta el primer vuelo directo hacia Panamá, una conexión que abrirá nuevas oportunidades turísticas y comerciales para la provincia.

En diálogo con InformateSalta, Mariano García Cainzo, tesorero de la Cámara Hotelera Gastronómica y socio gerente del Hotel del Vino, celebró la noticia y destacó que el servicio se realizará con aeronaves Boeing 737, con capacidad para 180 pasajeros. “Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio para que este vuelo sea un éxito”, afirmó.

"Salta se posiciona como un hub de distribución dentro del norte argentino”

El empresario remarcó la importancia de esta nueva conexión internacional. “Como sector privado festejamos esta nueva conectividad que nos abre la puerta hacia el mundo. Salta se posiciona como un hub de distribución dentro del norte argentino”, expresó. Además, subrayó que la ruta permitirá llegar a mercados que antes no estaban al alcance, como Estados Unidos, el Caribe y buena parte de Latinoamérica.

Por otro lado, analizó cómo influye el contexto económico en el turismo. “Con el dólar más alto nos volvemos más competitivos, porque favorece la llegada de extranjeros y hace que los argentinos salgamos menos al exterior. Con el dólar planchado, como estuvo casi un año, nos perjudicó en ese sentido”, explicó.

La apertura de esta ruta se suma a otros vuelos internacionales que posicionan a Salta como un destino cada vez más conectado, con proyección regional e internacional.