Con la instructora a bordo, mujer provocó doble choque en Pereyra Rozas

Durante el fin de semana pasado, se produjo un doble siniestro vial, en zona Norte. Allí, una mujer mayor de edad, que se encontraga aprendiendo a conducir, con una instructora a bordo del vehículo, realizó una maniobra no permitida y causó daños como así también lesiones a terceros y a su persona.

Siendo horas de la mañana, arlededor de las 10.33 del día viernes, una mujer a bordo de un vehículo giró en una intersección de barrio Pereyra Rozas, invadiendo el carril contrario y se encontró con un camión de gran porte, el cual logró esquivar, pero al perder el control del rodado, chocó un auto estacionado y a un ciclista.

A través de las cámaras de video vigilancia la policía detectó el siniestro y llegó al lugar. Se solicitó asistencia médica para la conductora del vehículo ya que afortunadamente el ciclista resultó ileso.

Desde el área de Seguridad Vial, a cargo de Sánchez Rosado, recomienda que el aprendizaje de manejo debe realizarse en lugares aislados y sin circulación vehicular, cerró por Multivisión.