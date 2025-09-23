¡Perdió todo el scoring! Una persecución detuvo a un conductor que manejaba alcoholizado

En medio de las problemáticas y de las imprudencias que acontecen en las calles de Salta, hecho de mayor gravedad que se conoció en las últimas horas fue lo ocurrido en la zona oeste de la ciudad donde fue necesaria una persecución de la Policía para detener a un conductor manejando alcoholizado.

¿Qué pasó? Según El Tribuno, un conductor fue detenido tras una persecución policial. La detención, que se produjo luego de un aviso al Sistema de Emergencias 911, fue clave para evitar una posible tragedia, ya que el conductor manejaba con casi dos gramos de alcohol en sangre y ponía en peligro la vida de terceros.

La situación se desencadenó cuando un automovilista alertó a las autoridades sobre un vehículo que realizaba maniobras peligrosas. Tras el aviso de este conductor al Sistema 911, efectivos de la Policía de Seguridad Vial montaron un operativo para interceptar al sospechoso.

Al detenerlo, el resultado del test de alcoholemia fue contundente: el hombre tenía 1,70 gramos de alcohol en sangre. El conductor, que además transportaba a otros ocupantes en su auto, quedó demorado por las autoridades. El vehículo y la licencia de conducir fueron secuestrados y se anticipa que el conductor perderá todos los puntos de su scoring, como lo establece la normativa para casos de alcoholemia positiva agravada.