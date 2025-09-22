Manejaba sin carnet, chocó y causó daños en varios autos en pleno centro

Nuevamente la siniestralidad vial da qué hablar en las calles de Salta, siendo en este caso la colisión de varios vehículos que estaban estacionados, resultando estos con roturas, producto del impacto de un rodado el cual era conducido por una mujer quien no tenía el permiso correspondiente.

¿Qué fue lo que pasó? Según compartió el medio Multivisión Federal, este caso aconteció durante la mañana de este lunes, en la zona de calle Adolfo Güemes y Caseros, lugar por donde transitaba un vehículo marca Renault Sandero, siendo conducido por una mujer.

Sin embargo y por circunstancias que aguardaban ser esclarecidas, la conductora terminó impactando un vehículo que estaba estacionado, ocasionándole importantes daños en la parte posterior derecha, con roturas en su chasis y en sus luces.

Del mismo modo y por la inercia del golpe, el vehículo colisionado también chocó la parte trasera de otro vehículo estacionado delante suyo y, por consiguiente, éste hizo lo mismo con otro que estaba frente a él, todos resultando con daños en distintos grados.

Datos compartidos en el medio televisivo indicaron que el primero vehículo perjudicado era de personas oriundas de Rosario de la Frontera quienes, estando dentro de un consultorio médico de la zona, escucharon el impacto y al salir vieron el choque. También que la conductora del Renault, quien no resultó lesionada, no contaba con la licencia habilitante de manejo correspondiente.