Violento accidente a metros del expeaje: un remisero terminó incrustado en un camión

En la madrugada del jueves un remisero chocó con un camión a metros del expeaje de AUNOR.

El remis que circulaba por Ruta Nacional 9 terminó chocando con la parte trasera de un camión con acoplado que estaba cargado con granos. El chofer del automóvil debió ser rescatado de entre los hierros por personal de bomberos.

Tras ser rescatado de entre los hierros, el hombre fue trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo.



Aparentemente el remisero se habría dormido por lo que terminó impactando con el camión cargo de maíz. El test de alcoholemia arrojó resultados negativos.

La policía vial y personal de Criminalística trabajaron en el lugar durante varias horas para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.