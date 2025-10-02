Cayó un árbol en Villa Luján y destrozó al menos cuatro autos

La tranquilidad de la madrugada en Villa Luján se rompió cerca de las 5 de la mañana cuando un enorme árbol se desplomó sobre calle Manuel Álvarez Prado al 2200 y aplastó a varios vehículos estacionados en la vía pública. El impacto también arrastró un poste de luz, que quedó apoyado sobre uno de los autos.

Según informó eloncetv junto a los testimonios de los vecinos, desde el 1° de agosto, día en que un fuerte viento zonda ya había provocado una caída parcial del mismo árbol, a partir de ahi venían reclamando a las autoridades sin obtener respuestas.

“Recién ahora hacen algo, cuando el árbol ya cayó”, expresó indignada una vecina. Otra mujer contó el momento de desesperación: “Estábamos durmiendo y escuchamos un ruido tremendo, fue la caída del árbol. Cayó justo sobre el auto de mi mamá y también afectó a otros vehículos”.

