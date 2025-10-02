Nora Giménez defendió las universidad públicas: "Son un pilar de la democracia"

Durante la sesión de este jueves en el Senado de la Nación, los legisladores sesionaron para debatir el rechazo a los vetos presidenciales de las leyes de financiamiento universitario y la declaración de Emergencia en pediatría con foco en el Hospital Garraham.

La senadora nacional por Salta, Nora del Valle Giménez, destacó el rol de las universidades y la importancia de mantener una educación superior gratuita.

"La educación superior argentina es uno de los pilares que nos distingue en el mundo. La excelencia y la gratuidad hacen que ellas sean reconocidas como centros de estudio superior con un grado de desarrollo y consolidación que solo se ha alcanzado en los centros más avanzados de formación profesional".

La legisladora nacional se refirió a la situación de la Universidad Nacional de Salta (UNSa): "La UNSa en 2025 aprobó un presupuesto de 65.707 millones de pesos, pero tiene un déficit acumulado de 3.085 millones únicamente en el capítulo de salarios. Titulares y asistentes de cátedra perciben apenas 250 mil pesos".

Esto "significa contratos de docentes no renovados, becas reducidas, menos horas cátedra, menor inversión en laboratorios y servicios básicos para los estudiantes".

En este sentido aseguró que, "los recortes profundos en educación superior reducen crecimientos futuros y aumentan la desigualdad. Dejar de financiarlo no es ahorro: las universidades son un pilar de la democracia".