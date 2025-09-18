La Senadora Nora Giménez rechazó el veto presidencial de Milei y pidió defender el federalismo

La senadora nacional por Salta Nora Giménez cuestionó este jueves el veto del presidente Javier Milei a la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y exigió al Gobierno “respetar a las provincias y el federalismo”.

La legisladora de Fuerza Patria advirtió que el Ejecutivo “ha desatendido sistemáticamente” a las provincias y “desconocido su rol político y de gestión”. Señaló que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la mayor parte de los fondos en disputa termina en la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del interior.

“Para este Presidente la Argentina termina en la General Paz”, denunció, y reclamó que se reduzcan asimetrías, se promueva la integración territorial y se garantice igualdad de oportunidades en todo el país.



La legisladora advirtió que producto de la recesión económica se afectaron no sólo las finanzas familiares, sino también las de las provincias, lo que limita gravemente la capacidad de los gobiernos provinciales de sostener servicios básicos y políticas de desarrollo. Y recordó que a ello se suma “la profunda reducción de las transferencias no automáticas”, como el fondo nacional del incentivo docente, el fondo para la construcción de la vivienda social y el fondo compensador al transporte.

Giménez alertó además sobre la caída de las transferencias no automáticas y su impacto en áreas como el incentivo docente, la vivienda social y el transporte. “No podemos convalidar un modelo económico que margina a las provincias y debilita sectores estratégicos como la ciencia y la tecnología”, afirmó.