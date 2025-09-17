Diputados rechazaron los vetos a la Emergencia en Pediatría y el Financiamiento Universitario

En una jornada clave en el Congreso, la oposición logró este miércoles en la Cámara de Diputados revertir los vetos del presidente Javier Milei y ratificar la ley de financiamiento universitario y la declaración de Emergencia en Pediatría, aprobadas semanas atrás. La decisión se dio en un clima político marcado por las tensiones tras la derrota electoral bonaerense del oficialismo frente al peronismo el pasado 7 de septiembre.

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), acompañado por el PRO, no consiguió alcanzar el tercio de votos necesarios para sostener los vetos. De esta manera, la oposición consiguió reinstalar las normas que refuerzan los fondos destinados a las universidades nacionales y al Hospital Garrahan, considerado el hospital pediátrico insignia del país.

Durante el debate, desde la Casa Rosada se intentaron distintas estrategias para blindar los vetos, entre ellas la promesa de futuros aumentos salariales para el personal del Garrahan y el giro de nuevos fondos a gobernadores aliados y dialoguistas. Sin embargo, el oficialismo no logró revertir la correlación de fuerzas en Diputados, donde la oposición logró consolidar su mayoría.

El resultado representó un nuevo golpe para Milei, que en los últimos meses viene sufriendo derrotas legislativas consecutivas. El panorama se vuelve aún más complejo para el Ejecutivo de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en un escenario en el que el Senado ya había mostrado su amplia mayoría opositora para insistir con ambas leyes.