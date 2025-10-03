Unión Industrial: "Si no logramos ser competitivos a nivel mundial, nos quedamos atrás"

El presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina), Martín Rappallini aseguró que frente al escenario global actual la "competitividad digital" es clave porque "las exigencias son altísimas y no podemos quedarnos atrás".

"Nuestro desafío es claro: debemos producir productos de la mejor calidad y al mejor precio posible", señaló Rappallini que agregó: "Hoy estamos enfrentando desafíos gigantes, pero es justamente en tiempos difíciles cuando tenemos la oportunidad de transformar nuestra industria. Necesitamos una alianza entre la política, los trabajadores, las universidades y la sociedad para construir una industria sostenible".

Las declaraciones del referente de los industriales fueron realizadas durante el 8° Congreso Internacional de Transformación Digital.

"Estamos en un escenario global, y la competitividad digital es clave. Las exigencias son altísimas y no podemos quedarnos atrás".

"Tenemos mucha capacidad en Argentina para lograr ser una industria competitiva y estamos encarando un fuerte proceso de desarrollo digital en las pymes. Si no logramos ser competitivos a nivel mundial nos quedaremos atrás", sentenció.