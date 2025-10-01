Industriales de Salta advierten "con contrabando, la competitividad en Argentina es imposible’”

La preocupación por el avance del contrabando volvió a ocupar la agenda empresarial. Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) se realizó un reclamo al Gobierno nacional por la creciente presencia de mercadería ilegal en el mercado, que golpea de lleno a la producción nacional.

En Salta, la situación también genera alarma. En diálogo con Informate Salta, el vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, Julio Fazio, sostuvo: “UIA viene manteniendo reuniones con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Es un tema que viene de muchos años, el tema de las fronteras argentinas y eso hace que sea complicado el control”.

El empresario remarcó que el problema se agudizó en los últimos tiempos: “Hoy, con la situación actual, están entrando muchas cosas y eso complica mucho. El esquema de competitividad de Argentina ya es difícil con materiales exportados lícitamente; con contrabando es directamente imposible la competencia”.

La situación alcanza a grandes marcas y rubros de consumo masivo :“Hablando con los gerentes de Coca Cola en Salta, a ellos les estaban llegando productos de Bolivia y se daban cuenta por los empaques. La cámara de industria cervecera relevó que el 40% de los productos comercializados no era legal.

"Uno de cada tres celulares que se activan en el país no son de origen legal”

Finalmente, Fazio advirtió que se trata de un problema estructural: “Esto se viene repitiendo en los últimos años en la Argentina. Pasan los gobiernos y uno ve que es parche sobre parche. Lo que falta es una política industrial a largo plazo”.