Triple crimen en Florencio Varela: llegó al país uno de los principales implicados

Matías Agustín Ozorio, uno de los implicados en el triple femicidio de Florencio Varela, arribó en la noche del jueves al aeropuerto de El Palomar en un avión de la Fuerza Aérea. El acusado, de 28 años, será indagado este viernes por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas.

Ozorio viajó custodiado por siete efectivos de la Policía Federal y cinco de la Policía Bonaerense, en un vuelo procedente de Lima, Perú. La comitiva policial partió a las 11:00 desde El Palomar, realizó una escala en Salta para cargar combustible y llegó a Lima cerca de las 17:00. Tras los trámites de extradición, emprendieron el regreso con el detenido y, tras una nueva escala en Salta, arribaron finalmente a Buenos Aires a las 23:11.

Durante la noche, el acusado permaneció en la Jefatura Departamental de La Matanza, a la espera de ser indagado en las próximas horas.

Ozorio está señalado como uno de los principales colaboradores de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, considerado el instigador de los crímenes de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela, un caso que conmovió al país y generó marchas masivas para exigir justicia.