Detuvieron en Perú a Matías Ozorio, la mano derecha de “Pequeño J“

Matías Agustín Ozorio, el joven de 28 años acusado de ser la mano derecha de Victoriano Tony Janzen Valverde, alías "Pequeño J", presunto ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fue detenido esta tarde en Perú.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció en su cuenta de X que la captura se concretó en la ciudad de Lima luego de "un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de la Policía Federal Argentina".

"Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen", informó la candidata a senadora por La Libertad Avanza.

Un video muestra el momento en el que un oficial peruano le pregunta al sospechoso su nombre, su nacionalidad y los motivos de su estadía en ese país, a lo que responde: "Me trajeron de engaño unos narcos mafiosos a quienes les debía plata".

"Hace una semana que estoy acá", continuó Ozorio frente a las interrogaciones del uniformado, a la vez que sostuvo: "Me escapé y vine con estos mismos narcos por la selva".

Por su parte, este martes Lázaro Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez declararon ante el fiscal Adrián Arribas y personal del Servicio Penitenciario bonaerense concretó sus traslados a los penales de Sierra Chica y Magdalena, respectivamente.

El funcionario judicial le confirmó a la agencia Noticias Argentinas que estableció el secreto de sumario durante 48 horas, al tiempo que el viernes se llevaría a cabo un peritaje sobre los celulares de los primeros siete detenidos.

Se trata de los teléfonos de Sotacuro, Ibáñez, Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra y Ariel Giménez.

Además, se llevaron a cabo una serie de allanamientos en Villa Zavaleta y las autoridades encontraron en el partido bonaerense de Quilmes el auto de apoyo (Volkswagen Fox blanco) que habría utilizado el hombre de nacionalidad boliviana.