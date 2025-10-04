Mañana habrá feria de comidas en la zona norte

Este domingo, se llevará a cabo una nueva edición de la “Feria de la Comida Regional” de B° Castañares.

Está previsto que la actividad de inicio a las 11 y se extienda hasta las 17, en avenida Houssay. La entrada será libre y gratuita para todos los que se acerquen a la zona.

Los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de platos típicos de la región, así como de un gran festival folclórico que contará con la participación de destacados artistas locales.