La frutilla, la más elegida: Mirá a cuánto conseguís las frutas y verduras

La frutilla, la más elegida: Mirá a cuánto conseguís las frutas y verdurasCNN Salta03/10/2025
Transitando los primeros días de octubre y ya con el sueldo cobrado, muchos salteños empiezan a stockearse, pero siempre buscando precios, por lo que aquí les mostramos cual es el valor hoy de las frutas y verduras.
En el reconocido mercado de San Martín al 2000 la frutilla se posiciona como la más vendida, seguida de las verduras que presentan más descuentos como la papa o el tomate.
Frutilla, mango, sandía y los cítricos, estos últimos en su época de mayor costo por estar fuera de temporada, son los que el salteño compra para hacer su licuado o jugo fresco ante el calor de la primavera.
Dentro de las verduras el apio, pepino, espinaca vienen como anillo al dedo a quienes buscan refrescarse o buscar una vida fit con los jugos verdes. Mientras que los morrones, zapallos y lechuga están a buen precio.
“Se vende mucho la frutilla y por el Día de la Madre se llevan cajones para las tartas” dijo una vendedora a El Once TV.
Precios de San Martín al 2000:
- Frutilla: $3.000 el kg (advirtieron que el precio no es estable). La caja varía entre $8.000 y $10.000, los 2 kg. $5.000.
- Naranja: $2.000 la docena. La jaula $10.000.
- Ananá: $5.000 (exportado).
- Melón: entre $3.000 y $5.000.
- Sandía: $1.000 e kg.
- Palta: $6.000 el kg.
- Tomate: $1.000 el kg.
- Apio: $2.000 los grandes.
- Morrones: $3.000 el kg, 2 kg del rojo cuesta $5.000.
- Berenjena: $1.500 el kg.
- Pepino: $1.500 el kg.
- Lechuga: 2x $1.000.
- Papa: 5 kg. por $2.000, la bolsa a $5.000.
- Espinaca: 3x $2.000.
- Limón: jaula $16.000.
El móvil de CNN Radio Salta se acercó a la reconocida feria de General Paz donde pudo relevar precios de otras frutas y verduras, algunas con un valor más accesible que los anteriores.
Precios de General Paz:
- Lechuga: entre $500 y $1000.
- Cebolla: entre $800 y $1.500 el kg.
- Papa: entre $500 y $800 el kg.
- Zapallo: $1.000 el kg.
- Zanahoria: entre $800 y $1.000 el kg.
- Limón: entre $2.000 y $4.000 x12u dependiendo del tamaño.