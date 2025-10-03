La frutilla, la más elegida: Mirá a cuánto conseguís las frutas y verduras

Transitando los primeros días de octubre y ya con el sueldo cobrado, muchos salteños empiezan a stockearse, pero siempre buscando precios, por lo que aquí les mostramos cual es el valor hoy de las frutas y verduras.

En el reconocido mercado de San Martín al 2000 la frutilla se posiciona como la más vendida, seguida de las verduras que presentan más descuentos como la papa o el tomate.

Frutilla, mango, sandía y los cítricos, estos últimos en su época de mayor costo por estar fuera de temporada, son los que el salteño compra para hacer su licuado o jugo fresco ante el calor de la primavera.

Dentro de las verduras el apio, pepino, espinaca vienen como anillo al dedo a quienes buscan refrescarse o buscar una vida fit con los jugos verdes. Mientras que los morrones, zapallos y lechuga están a buen precio.

“Se vende mucho la frutilla y por el Día de la Madre se llevan cajones para las tartas” dijo una vendedora a El Once TV.

Precios de San Martín al 2000:

Frutilla : $3.000 el kg (advirtieron que el precio no es estable). La caja varía entre $8.000 y $10.000, los 2 kg. $5.000.

: $3.000 el kg (advirtieron que el precio no es estable). La caja varía entre $8.000 y $10.000, los 2 kg. $5.000. Naranja : $2.000 la docena. La jaula $10.000.

: $2.000 la docena. La jaula $10.000. Ananá : $5.000 (exportado).

: $5.000 (exportado). Melón : entre $3.000 y $5.000.

: entre $3.000 y $5.000. Sandía : $1.000 e kg.

: $1.000 e kg. Palta : $6.000 el kg.

: $6.000 el kg. Tomate : $1.000 el kg.

: $1.000 el kg. Apio : $2.000 los grandes.

: $2.000 los grandes. Morrones : $3.000 el kg, 2 kg del rojo cuesta $5.000.

: $3.000 el kg, 2 kg del rojo cuesta $5.000. Berenjena : $1.500 el kg.

: $1.500 el kg. Pepino : $1.500 el kg.

: $1.500 el kg. Lechuga : 2x $1.000.

: 2x $1.000. Papa : 5 kg. por $2.000, la bolsa a $5.000.

: 5 kg. por $2.000, la bolsa a $5.000. Espinaca : 3x $2.000.

: 3x $2.000. Limón: jaula $16.000.

El móvil de CNN Radio Salta se acercó a la reconocida feria de General Paz donde pudo relevar precios de otras frutas y verduras, algunas con un valor más accesible que los anteriores.

Precios de General Paz: