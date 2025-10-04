Juicio por el femicidio de Nahir: El proceso entra en su tramo final en busca de la verdad

En el juicio contra Gustavo García Viarengo, acusado del femicidio de su pareja Nahir Viazzi Klimasauskas, concluyó la etapa de testimoniales y el tribunal fijó para el lunes 13 de octubre la audiencia de alegatos.

La Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, integrada por los jueces Norma Roxana Palomo (presidenta), Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini, escuchó la declaración de los últimos testigos, entre ellos un psiquiatra forense convocado por la defensa, quien aseguró que el imputado es una persona lúcida y plenamente capaz de comprender sus actos.

Además, dos oficiales del GAP brindaron detalles de la investigación y presentaron registros fílmicos de las cámaras del edificio donde ocurrió el hecho. Las imágenes mostraron la secuencia de la madrugada del 19 de febrero de 2023, cuando Nahir cayó desde un cuarto piso. En las grabaciones se observa un forcejeo previo entre la pareja y posteriores contradicciones en las versiones dadas por el acusado.

En un primer momento, García Viarengo declaró que tras una discusión en el dormitorio salió del ambiente y, al regresar, su pareja ya no estaba. Sin embargo, más adelante modificó su relato y sostuvo que se encontraba en el comedor cuando vio que Nahir se arrojaba por la ventana. Estas diferencias fueron señaladas por la fiscalía como un elemento clave.

El fiscal también destacó que el imputado nunca se comunicó con el Sistema de Emergencias 911, mientras que fue la madre de la víctima quien alertó a la policía.

García Viarengo enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo de pareja y por mediar violencia de género.