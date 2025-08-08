Juicio por la muerte de Nuri Klimasauskas: García Viarengo se declaró inocente

Ayer en Orán, se dio inicio a la primera audiencia por el juicio contra Gustavo García Viarengo, acusado por el femicidio de Nahir Nuri Viazzi Klimasauskas.

Los cargos que enfrenta el acusado son por homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido mediante violencia de género.

Trascurrida la primera jornada, García Viarengo se declaró inocente, a su vez comentó que su relación de pareja tenía altas y bajas y sostuvo que la joven sufría de depresión por hechos vividos y que tomaba medicación. Acotó también que él intentaba ayudarla y que la madre de la joven, la fiscal Mónica Viazzi era la única por parte de la familia que siempre estaba.

Sobre el día del trágico hecho, dijo que habían salido a bailar esa noche y luego de un after regresaron al departamento y discutieron procediendo ella a romperle el celular, por lo que solo funcionaba para llamar. Llamo a su suegra y le dijo que Nuri estaba agresiva, que vaya. Luego le pasó el teléfono y habló con Nuri. Relató que después él salió de la habitación y sintió un ruido fuerte, la buscó por todos lados y salió al balcón, fue en ese momento que encontró su cuerpo tirado.

En ese momento comentó que bajó las escaleras, llamó de nuevo a su suegra y le explicó que Nuri se había tirado, que estaba sin vida. También agregó haberle dicho a su suegra que se iba porque no quería problemas y se digirió a la Cantera a ver a su primo.

Procediendo a la ronda de testimoniales, continuó la declaración de la madre de la víctima, quien dijo que ese día trágico él la había llamado y le dijo que estaba agresiva, por lo que habló con su hija, pero no la notó alterada, agregó que sus palabras fueron “Ay mamá ya te llamo, ya voy” y escucho la voz de él diciendo suegra ya la llevo.

Después de 15 minutos recibió otra llamada del sujeto que le explicaba que Nuri se había tirado y que él se iba. Tras esto la mujer pidió justicia y dijo que quiere saber la verdad y afirmó que su hija no se suicidó.

La mujer describió a su hija como reservada, quien no comentaba sobre sus intimidades, además que era estudiante y profesional, mientras que a García Viarengo lo describió como una persona agresiva, que su relación era complicada con escenas de celos frecuentes de parte del él, acosos. También comentó que un vecino de ellos le dijo que había situaciones de violencia de género que en ocasiones la “molía a palos”.

El Tribunal, integrado por los jueces Norma Roxana Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini, ordenó paso a cuarto intermedio hasta el próximo lunes 11, fecha que retomará la ronda de testimoniales.