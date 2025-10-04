Pasó de largo: Manejaba borracho, cruzó semáforos en rojo y terminó detenido

Un hombre que conducía en estado de ebriedad protagonizó una peligrosa persecución por el microcentro salteño luego de pasar cuatro semáforos en rojo. Finalmente fue detenido por inspectores de tránsito.

Según fuentes municipales, el episodio ocurrió durante la mañana de este sábado. El conductor fue interceptado en la esquina de Caseros y Adolfo Güemes, sin que se registraran heridos ni daños mayores.

El test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,33 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra muy por encima del límite permitido. Según declararon los inspectores, el hombre “estaba tomando dentro del vehículo”.

Quedó a disposición de las autoridades competentes y se prevé que la multa será de las más elevadas, dado que se trató de un caso de conducción peligrosa en zona céntrica.