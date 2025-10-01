Empleada de tránsito en delicado estado, un menor ebrio la embistió con una moto

Alrededor de las 13 horas del día martes, la ciudad de Orán se vio conmovida por un siniestro vial que involucra a un motociclista menor de edad y a una mujer agente de tránsito.

Según lo expresado por el subcomisario Sandro Santos, de la Unidad Regional N°2, el hecho se registró en la intersección de avenida Constituyentes y calle Pueyrredón, donde una motocicleta conducida por un menor de 15 años impactó contra una empleada de Tránsito, identificada como Clara Cruz.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Vicente de Paul, donde permanece internada en terapia intensiva, con diagnóstico de múltiples fracturas y politraumatismos.

Según las primeras averiguaciones, el adolescente que conducía la motocicleta habría estado en estado de ebriedad. Tras darse a la fuga, fue identificado gracias al monitoreo de cámaras de seguridad y a testimonios.

El hecho continúa en materia de investigación para determinar con precisión las responsabilidades.





