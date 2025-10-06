Alerta por fuertes vientos en varias localidades de Salta: podrían alcanzar los 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso por vientos intensos que afectarán a distintas zonas de la provincia durante este domingo 6 de octubre.

Las áreas bajo alerta incluyen a San Carlos, Cafayate, Los Andes, La Poma, Molinos, Cachi, Rivadavia y municipios cercanos, donde se espera una jornada de condiciones meteorológicas adversas.

En la región de Los Andes y los Valles Calchaquíes, las ráfagas podrían oscilar entre los 50 y 70 km/h, con picos de hasta 90 km/h. Mientras tanto, en el norte provincial, se prevén vientos de entre 35 y 50 km/h, con posibilidad de alcanzar los 75 km/h.

Desde la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta recomendaron a la población tomar precauciones, evitar actividades al aire libre y asegurar objetos sueltos que puedan representar un riesgo ante las fuertes ráfagas.