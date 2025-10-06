Junto al calor extremo del finde, sofocaron varios incendios en el norte provincial

El fin de semana Salta vivió jornadas extremas de calor, con temperaturas que superaron todos los registros de la temporada. En la capital, el termómetro llego a los 35 grados, pero el norte provincial fue el más afectado: Orán llegó a los 46°, Pichanal alcanzó los 42° y Tartagal los 39°, generando condiciones críticas tanto para los vecinos como para los servicios de emergencia.

Según informaron desde la subsecretaria de Defensa Civil, el intenso calor también agravó la situación de los incendios forestales que desde hace días afectan al norte salteño. Ante la magnitud del fuego, autoridades correspondientes, dependiente de la Secretaría de Seguridad, informaron que se incorporaron brigadistas nacionales para reforzar el operativo de sofocación.

Los nuevos equipos pertenecen al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, provenientes de Apóstoles (Misiones) y del Centro Nacional de San Luis. Llegaron con apoyo logístico, herramientas manuales y equipos de comunicación, y trabajarán de manera articulada con las brigadas locales.

Todas las tareas en territorio son coordinadas por el director general de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez, quien destacó la labor conjunta entre Nación y Provincia para contener los focos activos y proteger a las comunidades afectadas.