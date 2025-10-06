¿El próximo viernes es feriado o no laborable?

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que tradicionalmente se conmemora el 12 de octubre, no se celebrará como feriado el domingo 12 de octubre de 2025, ya que fue trasladado oficialmente al viernes 10 de octubre.

De acuerdo a la Resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial, una medida impulsada por el Ministerio del Interior con el propósito de generar un fin de semana largo de tres días, destinado a promover el turismo interno y fortalecer la economía regional.

La disposición, enmarcada dentro del calendario oficial de feriados nacionales, busca favorecer las actividades vinculadas al turismo, la gastronomía, el transporte y el comercio, sectores que suelen mostrar un notable incremento durante los fines de semana largos.

Por esta razón, el traslado del feriado al viernes 10 de octubre tiene un impacto directo: el domingo 12 pierde su carácter de feriado y pasa a ser un día común, mientras que el descanso obligatorio se traslada al viernes previo.