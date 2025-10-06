Salta Debate 2025: Los candidatos expusieron sobre el rol del Estado con fuertes críticas a Milei

Salta Debate se llevó a cabo en la Escuela Normal este lunes, con la invitación y participación de los candidatos a formar parte del Senado de la Nación.

Estuvieron presentes el candidato a senador por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, Flavia Royón de Primero los salteños, Natalio Iglesia de la Unión Cívica Radical, Claudio del Pla del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Marcos Tognolini del Movimiento Socialista, Francisco Rivas Vila de Renacer y Violeta Gil de Política Obrera.

No participaron en esta ocasión, Sergio Oso Leavy, del Partido de la Victoria y María Emilia Orozco de La Libertad Avanza.

El primer eje en debate, fue el de “Rol del Estado”:

Flavia Royon, pidió las mismas oportunidades para todos los argentinos. “Hoy nos hacen elegir entre dos fracasos. Entre los que atacaron a jubilados y los que montaron un negocio para unos pocos” afirmó la candidata. “El Estado tiene que ser eficiente, moderno y transparente. Creo en el estado que cuida a los salteños. Necesitamos un estado que controle las reglas del juego” agregó.



Por su parte, Marcos Tognolini, aseguró que el estado debe garantizar necesidades básicas y desarrollo de capacidades productivas. Cuestionó a quienes fueron parte de gobierno anteriores, y pidió que se piense en planificación democrática.

El exgobernador y candidato de Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, cuestionó el modelo del estado que tiene el actual gobierno y pidió que haya un estado presente para dar respuestas. “El rol del estado es garantiza progreso y desarrollo como se hizo en Salta” afirmó.

Violeta Gil, por su parte, en este eje no respondió sobre el rol del estado, pero si, hizo referencia al estado de deuda de Salta y el país, además de cuestionamientos al gobernador Gustavo Sáenz.

El dirigente Claudio Del Pla aseguró que el Estado, en la actualidad, tiene un rol que termina beneficiando al capitalismo. “Hay una enorme insatisfacción sobre el rol que tiene actualmente el Estado” y agregó, “Que están volviendo a chocar el país”. “Que esta nueva crisis no la paguemos los trabajadores” sentenció.



Por último, Francisco Rivas Vila, afirmó que “el estado debería ser el centinela de los derechos de cada uno de nosotros. Lo que hemos tenido siempre, son estados que llegaron de la mano de compromisos y los terminamos padeciendo” afirmó. Cuestionó al gobierno nacional por la falta de control en las fronteras, aseguran que lanzaron el plan Güemes y se les escapó un narco peruano. “Estoy cansado de esperar algo de cada uno de los presidentes” finalizó.