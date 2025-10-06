Francos salió a atender a Sáenz en Casa Rosada pero condicionó las obras a los resultados electorales

El gobernador Gustavo Sáenz se encuentra en Buenos Aires, donde se instaló en las puertas de Casa Rosada para elevar el reclamo ante la falta de cumplimiento de obras con la provincia de Salta.

En este marco, con un grupo de salteños se hizo presente en frente del edificio gubernamental, donde cantó junto en señal de protesta. Allí fue cuando los medios se hicieron presentes, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos salió a hablar con él.

Ante la consulta de los medios, aseguró que desconocía el reclamo y se enteró por los medios de comunicación. “Escuché los bombos y salí” aseveró Francos.

“Tenemos que trabajar en conjunto para ver cómo viene la segunda etapa de gobierno, y los próximos dos años”

Ante la consulta de los medios presentes sobre el atraso en las obras del interior de país, el Jefe de Gabinete, condicionó la factibilidad de los trabajos a los resultados de las elecciones y cómo le vaya al gobierno, agregando que precisan apoyo de las provincias.

“Tenemos que trabajar en conjunto para ver cómo viene la segunda etapa de gobierno, y los próximos dos años” aseguró Francos y agregó, que “ahora están en época de campaña. “Cuando pasen las elecciones lo veremos” sentenció.

Por último, aclaró que se trataba de un encuentro informal y próximamente se reuniría con el mandatario provincial.

Protesta con caras conocidas

En medio del reclamo del gobernador, se hizo presente el ex Chalchalero, Facundo Saravia, quien con guitarra en mano, se sumó al reclamo por obras para la provincia y juanto a Sáenz cantaron un tema folclórico.