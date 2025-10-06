Sáenz reclama en la puerta de Casa Rosada: “Quiero que se hagan las obras”

Tal como lo prometió a través de las redes sociales, el gobernador Gustavo Sáenz, desde las 18:00, se instaló en las puertas de Casa Rosada con un grupo de personas vestidas de gauchos, aunque no lo dejaron acampar, según dijo.

El mandatario provincial dialogó con TN, sobre la decisión que tomó para elevar el reclamo por la falta de obras en el interior del país.

“Las obras se firmaron el año pasado y en marzo se ratificaron” explicó el mandatario y agregó que hasta ahora no han avanzado debido a la falta de gestión de Nación. “Son sobras importantes para nuestra provincia y el norte argentino. De una vez por toda no tenemos que hacer escuchar” manifestó el mandatario.

“No quiero comer milanesas con Milei, quiero que se hagan las obras. La gente la está pasando mal”



“Todos los gobiernos le negaron obras al interior. Tengo la autoridad moral suficiente para reclamarle al gobierno para que haya equilibrio fiscal y un programa de gobierno, pero no me gusta que me mientan” aseveró el gobernador. Seguidamente apuntó en contra de los funcionarios del presidente Javier Milei, a quienes acusó de “gerentes de la torpeza” porque hasta el momento nadie ha sabido dar soluciones para el interior profundo.

“No quiero comer milanesas con Milei, quiero que se hagan las obras. La gente la está pasando mal” sentenció Sáenz ante los medios presenten. Finalizó asegurando que “el pueblo de Salta se ha portado bien y hoy es la oportunidad histórica que tiene el interior de crecer”.

Al momento de intentar instalar la carpa, personal de la policía de la Ciudad de Buenos Aires se apersonó y negó la instalación de la carpa al mandatario y el grupo de personas que los acompañaba.