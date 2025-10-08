Faltante millonario en la Brigada: "Los culpables pagarán las consecuencias", afirmó Avellaneda

El robo millonario en una dependencia policial de la ciudad de Orán, en Salta, sigue trayendo cola. Si bien hoy hay 21 efectivos suspendidos por la misma fuerza, a los que se les sigue un proceso interno, también esta la investigación de la Justicia ordinaria, que tuvo como resultado la imputación y detención de uno de estos efectivos policiales.

Al respecto Nicolás Avellaneda, Secretario de Seguridad dijo que: "Es un hecho grave, en cuanto a lo que respecta a la competencia nuestra, del Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Seguridad, es un tema muy preocupante, es un tema muy grave, en el cual hemos tomado carta en el asunto" confirmando la suspensión de 21 efectivos policiales".

El Secretario de Seguridad dijo: "Estamos trabajando, investigando de manera paralela a lo que esta investigando la Fiscalía Penal N°1, lo que investiga la Justica y en ese sentido, nosotros como auxiliares de la Justicia estamos colaborando con todo lo necesario".

Avellaneda consideró que estos hechos no son solo en la fuerza de Salta sino que se dan en distintas fuerza pero que no deja de ser de extrema gravedad y agregó que: "Estamos trabajando para que aquellos policías que no honrran su uniforme que no cumplen con su función como corresponde, sean retirados".

Además se refirió al caso puntual: "Este dinero faltante fue a causa de una causa de Abril de este año donde el oficial que estaba a cargo del dinero secuestrado en su momento, tendría que haber depositado a través de un oficio judicial el dinero, en una cuenta judicial, por lo cual hay una clara negligencia, hay un delito por parte de este oficial y esta imputado y la justicia determinará".

Sobre los protocolos y posibles cambios, en cuanto a los secuestros, Avellaneda dijo que "Los protocolos están bien, simplemente hay que cumplirlos. Hay un rol de la policiía de la provincia, hay un rol de la justicia y la policía es auxiliar de la Justicia, debe cumplir cada protocolo, en este caso no se hizo y los culpables pagarán las consecuencias" cerró por El Once TV.