Botín y misterio: Quién es el detenido por el faltante millonario en una Brigada del norte

Durante las últimas horas se tomó conocimineto de un hecho se suma gravedad que involucra a la fuerza policial de nuestra provincia y que tiene que ver con la desaparición de bienes secuestrados en operativos a su cargo en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

Cristian Aguilera, Prensa de la policía de Salta explicó que: "Tomamos conocimiento el día viernes sobre una irregularidad en bienes secuestrados, que estaban depositados en la Brigada N° 2 de Orán. Inmediatamente, ante esta situación, se le da intervención a la Fiscalía Penal N°1, a cargo de la Dra. Gabriela Murúa".

Aguilera agregó además que al respecto: "La Fiscal dispuso la inmediatamente imputación bajo los cargos de hurto calificado e incumplimiento de los deberes de funcionario público y detencion de un oficial de policía. Paralelamente a esta situación, la Jefatura de Policía, dispone la suspensión preventiva de 21 efectivos policiales, incluido este efectivo policial".

Sostuvo que: "Estas personas fueron separadas de sus funciones para garantizar la transparencia de la investigación, tanto penal como la que va a disponer la dirección de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad y así determinar las responsabilidades disciplinarias de las personas".

Respecto a lo que sucedió en este caso en particular y en general como se realizan estos secuestros, Aguilera detallo que: "Este bien secuestrado tiene que ver con un procedimiento que se llevó en el mes de abril, estaba a disposición, primeramente, de la policía, en este caso, la Brigada de Investigaciones".

Pasado un tiempo, debe emitirse un oficio Judicial que dispone que hacer con estos secuestros, ya sea de trasladarlo a Cede judicial o hacerlos entrega a los damnificados y sostuvo que: "En este caso en particular, estaba la disposición Judicial de hacer entrega del bien secuestrado a la persona damnificada" cosa que no sucedió y se llegó a este punto, cerró por Multivisión.