Parrilla cara: Un asado para 10 personas cuesta casi $ 97.000

Un asado para 10 personas cuesta unos 97.000 pesos.

Un asado para 10 personas cuesta unos 97.000 pesos.

Para quienes organizan encuentros familiares o reuniones entre amigos, el Mercado Norte de Córdoba vuelve a actualizar, mes a mes, el costo del tradicional menú argentino: el asado.

En septiembre de 2025, el Índice Asado mostró un incremento del 1,04%, marcado por la estabilidad en el valor de las carnes y leves subas en productos de verdulería.

Preparar un asado para 10 personas requiere una inversión de $96.870, equivalente a unos $9.687 por comensal.

Menú completo: qué incluye y cuánto cuesta

El relevamiento cubre todo lo que se necesita para un asado típico:

- Carne (costilla): cada kilo cuesta $12.500, se utilizaron 5 kg, lo que da un total de $62.000.

- Carbón: cada bolsa de 4 kg cuesta $3.000, se usaron 2 bolsas, total $6.000.

- Tomate perita: 1 kg a $1.500.

- Lechuguín: 1 paquete a $2.000.

- Huevos: cada unidad cuesta $290, se usaron 3, sumando $870.

- Pan francés: 1 kg a $2.400.

- Vino (botella 3/4): cada botella a $3.700, se compraron 3, sumando $11.100.

- Gaseosas: cada botella cuesta $2.500, se usaron 2, total $5.000.

- Helado palito bombón: cada unidad a $550, se compraron 10, total $5.500.

Otras opciones de carne

Sergio Machuca, referente del mercado, explicó para La Voz del Interior que a pesar de los leves aumentos, las promociones y descuentos siguen siendo un atractivo clave para quienes compran en el Mercado Norte.

Según el Mercado Norte, los precios pueden sufrir modificaciones si se compra otro tipo de carne:

- Ternera: $115.870

- Cerdo: $76.870

- Pollo: $55.270 /Perfil