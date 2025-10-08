Concejales a favor de la jubilación de Pedro Serrudo: “La sociedad no quiere a una persona atornillada a un asiento”

Durante la sesión del Concejo Deliberante, el edil Gonzalo Corral, se expresó sobre la decisión de jubilar al secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales, Pedro Serrudo.

La semana pasada se conoció que el intendente de firmar la jubilación del dirigente después de 50 trabajando en la Municipalidad, de los cuales los últimos 30 estuvo con licencia gremial. Serrudo tiene 77 años.



Corral explicó que a pesar que el dirigente gremial salió esta semana a brindar declaraciones en los medios afirmando que su despido es injustificado, mostró la sentencia de la justicia en donde se confirma que no hay tutela sindical.

“Pedro Serrudo no tenía tutela sindical, la justicia falló en contra de él” aseguró el edil con el papel en la mano, y felicitó al intendente sobre la decisión que tomó.

“Son tiempos que tenemos que mostrar otra actitud y estilo de trabajo. La sociedad no quiere una persona atornillada a un asiento durante 30 años” expresó Corral en contra del histórico dirigente.