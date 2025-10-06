Jubilación de Pedro Serrudo: "Lleva más de 50 años en la Municipalidad sin haberla pisado”

A raíz del pedido de exclusión de la tutela gremial a Pedro Serrudo, desde la Municipalidad dijeron que se trata de un pedido justo basándose en que todos los empleados del CCM son iguales.

La secretaria de Gobierno, Agostina Agolio, afirmó que el pedido a la justicia radica en un hecho de igualdad para todos los empleados: “Esta persona amparada en su tutela gremial seguía cobrando un sueldo de la municipalidad como si fuese un empleado sin haber ido nunca a trabajar porque ejerce como secretario de un gremio y en que seguía percibiendo el sueldo”.

“Para nosotros era una gran injusticia que una persona lleve más de 50 años en la Municipalidad cobrando un sueldo sin haberla pisado”.

“Lo estamos intimando a que se tiene que jubilar” dijo Agolio en diálogo con Multivisión Federal, haciendo hincapié que todos los empleados de la Municipalidad son iguales, así como todos los ciudadanos de Salta.

El clan Serrudo

Con tantos años dentro de la Municipalidad, fueron ingresando familiares de Serrudo al CCM, pero no se tratan solo de sus cuatro hijos, sino de varios familiares, que incluyen una nueva, un yerno y cuatro sobrinos.

"Tengo cuatro hijos que trabajan en la Municipalidad, pero todos tienen más de 15 años de antigüedad. Uno sólo de ellos está en el gremio". Además, aseguró que "yo no los nombré, ni fui a pedir que nombren a mis hijos", dijo en Canal 4, sin tener en cuenta la familia extendida, sumando casi una docena de familiares.

Agolio, por su parte, se refirió también a la convocatoria desde el 2024 de asambleas por parte de Serrudo, donde solicita el ingreso de 150 hijos de jubilados municipales: “No nos parece moral, uno no puede entrar a trabajar por prerrogativa de sangre”.

Para finalizar agregó la funcionaria municipal que en dichos movimientos no se vio una gran convocatoria de empelados municipales, lo cual evidencia un hartazgo y carencia de representación.