El caso Cordeyro: Investigan las circunstancias del hallazgo en San Lorenzo

Durante la mañana de este sábado, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida del excomisario Vicente Cordeyro, quien era intensamente buscado desde el jueves tras ausentarse de su domicilio.

El cuerpo fue localizado en el cerro Elefante, en San Lorenzo, luego de un amplio despliegue que incluyó a más de 135 efectivos policiales, equipos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y guías civiles especializados en zonas de montaña.

Desde el ingreso a las yungas, el director de Relaciones Institucionales de la Policía de Salta, Flavio Peloc, brindó detalles sobre el procedimiento:

“Hoy iniciamos a las 6.30 la segunda jornada de rastrillaje. Se han afectado más de 135 policías y dividido distintos grupos para cubrir mayor cantidad de terreno, con la colaboración de guías civiles para una búsqueda más ordenada”, explicó.

Pasadas las 9.30, uno de los equipos que recorría el cerro comunicó el hallazgo del cuerpo. “Lamentablemente tenemos que confirmar el hallazgo sin vida del comisario Cordeyro”, señaló Peloc.

Tras la notificación, la Fiscalía Penal de turno tomó intervención y dispuso el trabajo de los peritos del CIF en el lugar. La zona permanece cerrada para preservar la escena y evitar el ingreso de personas ajenas al operativo.

El funcionario policial agregó que el operativo demandará varias horas:

“La Policía de la Provincia preserva la escena para que los peritos puedan trabajar. Después, el traslado y las pericias llevarán su tiempo”.

El cerro Elefante es un área habitualmente visitada por senderistas y deportistas, aunque en los últimos días había sido noticia por un incendio de pastizales que afectó parte del entorno natural.

La confirmación del fallecimiento del exjefe policial, de 64 años, conmocionó a la comunidad y al ámbito policial salteño. Las causas del deceso serán determinadas por las pericias que lleva adelante el CIF bajo instrucciones de la Fiscalía.