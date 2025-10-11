El misterio Cordeyro: Segunda jornada de rastrillaje tras 48 horas sin rastros del excomisario salteño

La desaparición del comisario retirado Vicente Osvaldo Cordeyro, exdirector de Investigaciones de la Policía de Salta, mantiene en vilo a toda la provincia. Desde el jueves por la mañana, cuando fue visto por última vez, no se conoce su paradero y las tareas de rastrillaje no arrojaron resultados positivos hasta el momento.

Cordeyro, de 64 años, fue visto por última vez en el microcentro salteño, a bordo de su automóvil Volkswagen Suran gris (patente JNF 345). Según relató su familia, esa mañana dejó a su hija de 17 años en el colegio y debía regresar a su domicilio, pero nunca lo hizo. Al no poder contactarlo, sus allegados radicaron la denuncia por desaparición pasadas las 16 horas del mismo día.

Horas más tarde, el vehículo fue hallado en San Lorenzo, en la esquina de Mitre y Güemes, cerrado y sin signos de violencia. En el interior no se encontraron pertenencias personales relevantes, lo que acrecentó las sospechas y la preocupación.

El sistema de videovigilancia logró reconstruir parcialmente el recorrido de Cordeyro durante la mañana del jueves. Las cámaras lo registraron por avenida Bolivia, zona El Quirquincho y el camino a Lesser, hasta tomar la ruta provincial 28 con dirección a San Lorenzo.

A partir de ese punto no hubo más registros.

Un operativo que no se detiene

Durante la jornada de ayer, más de 100 efectivos de distintas unidades especiales participaron del rastrillaje, junto a canes rastreadores, equipos de montaña, drones y cámaras corporales (bodycams). Las tareas se concentraron en zonas de monte, cerros y quebradas, donde la vegetación y el terreno dificultan la búsqueda.

Hoy sábado, desde las 6 de la mañana, se inició la segunda jornada de rastrillajes, con base de operaciones en San Lorenzo. También se desplegaron grupos de comunicación y logística, coordinados por la Subsecretaría de Defensa Civil y con apoyo de cadetes policiales, quienes realizan entrevistas puerta a puerta en la zona urbana y distribuyen folletería informativa.

El operativo está encabezado por el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, junto al coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, el jefe de Policía, Diego Bustos, el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y el director de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez, entre otras autoridades.

Las autoridades mantienen varias líneas de investigación abiertas, aunque el eje se centra en obtener información clave del celular de Cordeyro para reconstruir sus últimos movimientos.

Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis y se mantiene el hermetismo en torno a los avances de la causa.

Las autoridades solicitaron a la población colaborar con cualquier dato que pueda resultar útil para la investigación. Cordeyro vestía ropa deportiva oscura al momento de su desaparición.

Cualquier información puede comunicarse al sistema de emergencias 911 o a la comisaría más cercana.