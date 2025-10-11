Cerro Elefante: Hallaron sin vida al excomisario Vicente Cordeyro

Este sábado por la mañana fue hallado sin vida el excomisario mayor Vicente Osvaldo Cordeyro, quien se encontraba desaparecido desde el jueves.

El cuerpo fue localizado en la zona del Cerro Elefante, en San Lorenzo, donde desde hace dos días se desarrollaba un amplio operativo de rastrillaje encabezado por la Policía de Salta.

Más de 100 efectivos, junto con canes rastreadores, drones y equipos de montaña, trabajaron durante horas recorriendo cerros, quebradas y senderos de difícil acceso.

La Fiscalía Penal interviniente y personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabajan en el lugar para establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si hubo intervención de terceros.

El hallazgo conmocionó a toda la provincia, especialmente a las fuerzas policiales y allegados al exfuncionario, quien fue director de Investigaciones de la Policía de Salta y contaba con una larga trayectoria en la institución.