Llega la 5ª edición del Desafío MTB de la Fundación HPMI en el parque Bicentenario

Desafío MTB 01

La Fundación HPMI organizó en el parque Bicentenario la 5ª edición del Desafío MTB para recaudar fondos para proyectos que mejoren la atención de mujeres, niños y adolescentes en el Hospital Materno Infantil. El evento será mañana domingo 12 de octubre de 2025 en el parque Bicentenario de Salta y ofrecerá tres distancias competitivas Rally XC 30K, Rural XC 32K y Rural 20K.

El lanzamiento de la competencia tuvo lugar en el Hospital Materno Infantil y contó con la participación del Director de Deportes Recreativo e Inclusión, José Tolaba; el presidente del hospital Público Materno Infantil, Esteban Rusinek, el presidente de la Fundación HPMI, Alberto Robredo entre organizadores y auspiciantes

Durante la conferencia, José Tolaba subrayó: “Esta carrera no sólo convoca a deportistas de distintos niveles, sino que también refleja el compromiso de nuestra comunidad con la salud pública y la inclusión social. El deporte es una herramienta transformadora que nos permite unir esfuerzos por un fin solidario”.

Desafío MTB 02

En la misma línea, Alberto Robredo, presidente de la Fundación HPMI, remarcó: “Cada inscripción se convierte en un aporte directo para fortalecer la atención de mujeres, niños y adolescentes. Queremos que cada corredor sienta que su participación trasciende la competencia y se convierte en un acto de solidaridad”.

Este año, cada participante recibirá una remera exclusiva diseñada especialmente para la competencia, junto a medalla finisher, número de corredor, puestos de hidratación, cronometraje y servicio de emergencia en el recorrido. Además, la organización anunció la incorporación de nuevas distancias para que todos los niveles puedan sumarse.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través de http://www.bubilo.com.ar y en la sede del Hospital Público Materno Infantil.

El Gobierno de la Provincia de Salta acompaña y respalda estas iniciativas que promueven el deporte, la salud y la solidaridad, fortaleciendo el trabajo conjunto entre instituciones públicas y privadas en beneficio de toda la comunidad.

Desafío MTB 03

