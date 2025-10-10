Salta será sede de la 1ª Jornada Internacional de Medicina Hiperbárica

El próximo miércoles 15 de octubre a las 16:30, en el Hotel Inkai, se realizará la conferencia de prensa de presentación del evento, declarado de interés provincial por la Honorable Cámara de Diputados de Salta.

La provincia de Salta será escenario de la Primera Jornada Internacional de Medicina Hiperbárica, un encuentro científico que reunirá a destacados profesionales del país y del exterior para abordar los avances y aplicaciones de la oxigenoterapia hiperbárica, una herramienta médica innovadora en el tratamiento y la prevención de múltiples patologías.

La actividad es organizada por Medicina Hiperbárica del Norte (MedHiNor) y comenzará con una conferencia de prensa el miércoles 15 de octubre a las 16:30 horas, en el Hotel Inkai (Ameghino 653).

Durante la presentación, el Dr. Edgardo León de la Fuente, socio director de MedHiNor, junto a otros especialistas y autoridades sanitarias, brindarán detalles sobre la jornada y sobre el impacto que tiene esta disciplina en contextos de altura como el de Salta.

La oxigenoterapia hiperbárica consiste en la inhalación de oxígeno puro a una presión superior a la atmosférica dentro de una cámara especialmente diseñada. Este procedimiento favorece la recuperación de tejidos, mejora la oxigenación celular y acelera procesos de cicatrización, siendo una alternativa eficaz para el tratamiento de heridas, afecciones neurológicas, traumatismos y enfermedades relacionadas con la hipoxia.

El encuentro busca difundir los beneficios y avances científicos de esta práctica médica que viene ganando terreno en todo el mundo y que en el norte argentino cuenta con un desarrollo creciente gracias al trabajo de instituciones como MedHiNor.

Datos de interés

Fecha: Miércoles 15 de octubre, 16:30 hs

Lugar: Hotel Inkai – Ameghino 653, Salta

Contacto de prensa: +54 9 387 3545407

Correo: [email protected]

Web: www.medhinor.com