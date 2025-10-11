Sáenz supervisó viviendas, obras urbanas y la ampliación del hospital de El Galpón

El gobernador Gustavo Sáenz visitó en El Galpón, departamento Metán, la obra finalizada de 20 viviendas en Villa María que serán entregadas el 21 de octubre a las familias adjudicatarias.

La obra inició en el año 2022, originalmente estuvo a cargo del Gobierno nacional pero luego fue paralizada. Sin embargo, gracias a gestiones del Gobierno provincial junto al Municipio de El Galpón pudo ser reactivada en octubre del año pasado y finalizada por medio del Programa de Integración Sociocomunitaria del IPV.

“Con mucho esfuerzo estamos terminando obras en distintos lugares de la provincia, como estas viviendas que ya estaban iniciadas pero que luego fueron paralizadas porque Nación dejó de mandarnos los fondos. Tuvimos que hacernos cargo y hoy, con mucho sacrificio podemos hacer realidad el sueño de muchas familias de contar con el techo propio”, aseguró el Gobernador. “Había esperanza, un sueño por cumplir y lo vamos a cumplir”, añadió.

Las viviendas

De las 20 viviendas, 16 se encuentran en una misma manzana y las 4 restantes en distintos terrenos cercanos. Se realizaron a través del Municipio de El Galpón y cooperativas de construcción, promoviendo el trabajo local y capacitación de 60 puestos de trabajo.

Las casas tienen 60 metros cubiertos, cada una de ellas cuenta con dos dormitorios, estar-comedor, cocina y baño completo, además de instalaciones y terminaciones pensadas para mejorar la experiencia del usuario y la habitabilidad.

Poseen conexión a gas envasado y termotanques eléctricos. Una de ellas está adaptada para personas con movilidad reducida.

El mandatario luego visitó la obra de construcción de una plaza en barrio San Francisco perteneciente a la comunidad aborigen Samuel Canalejas. La misma está a cargo de la Municipalidad de El Galpón y próximamente será terminada.

Obras en el hospital

En El Galpón el Gobernador también recorrió los trabajos de refuncionalización y ampliación del hospital San Francisco Solano que lleva adelante el Gobierno de Salta con una inversión de $548.4 millones. “Una refacción histórica ya que en 74 años no se había hecho una obra de tal magnitud”, destacó el gobernador.

Sebastián, quien es estudiante del último año de la carrera de Medicina de Universidad Nacional de Tucumán con sede en la Unsa y que se encuentra cursando su práctica rural en este Hospital, destacó la importancia de la obra porque va a permitir el crecimiento del nosocomio y la ampliación en la prestación de servicios y especialidades médicas.

“El hospital de El Galpón tiene muchas áreas operativas funcionando y por esta razón necesita crecer, por eso la importancia de esta ampliación para brindar mayor y mejor atención y gestión hospitalaria”, explicó.

La obra está destinada a mejorar el servicio y la calidad del servicio de salud pública. En una primera etapa se construirán 206 metros cuadrados y se refuncionalizarán otros 416 m2.

Con estos trabajos el establecimiento sanitario contará con un área de administración y consultorios externos de 380 m2 con: admisión, estadísticas, dirección, sala de reuniones, farmacia, tres consultorios, odontología, ginecología, laboratorio, sala de rayos y sanitarios.

Además, tendrá un sector de internación de 242 m2 que incluirá enfermería, guardia, internación con 12 camas, depósito y sanitarios.