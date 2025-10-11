Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza juegan la final por el ascenso a la Liga Profesional

El Campeonato de la Primera Nacional llega a su punto culminante este sábado con un duelo de alto voltaje: Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza disputarán, a partido único, el primer ascenso a la Liga Profesional 2026. El encuentro se jugará desde las 17 horas en el estadio Ciudad de Vicente López, de Platense, con arbitraje de Nicolás Ramírez y la asistencia del VAR, recurso ya utilizado en las últimas instancias del certamen.

El partido enfrentará a los ganadores de las zonas A y B de la categoría, en una final donde el vencedor ascenderá directamente al fútbol de Primera División. En caso de empate en los 90 minutos, el reglamento prevé tiempo suplementario y definición por penales si persiste la igualdad.

Deportivo Madryn, la sorpresa que va por la gloria

El conjunto aurinegro de Puerto Madryn, dirigido por Leandro “Tanito” Gracián, fue el mejor de la Zona A, donde sumó 60 puntos producto de 16 triunfos, 12 empates y apenas 6 derrotas, aventajando por cinco unidades a Atlanta. Su solidez y regularidad lo convirtieron en una de las revelaciones del torneo.

“Tenemos al rival analizado. Ariel (Broggi) fue mi compañero en Vélez y sé cómo piensa. Pero nosotros no cambiamos nuestro análisis: la prioridad es qué hacemos nosotros”, explicó Gracián en declaraciones a ADNSur.

El probable once de Deportivo Madryn:

Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Arango, Diego Martínez; Diego Crego, Federico Recalde, Bruno Pérez, Nazareno Solís; Diego Rivero y Luis Silba.

Gimnasia de Mendoza, un candidato consolidado

Del otro lado estará Gimnasia y Esgrima de Mendoza, dirigido por Ariel Broggi, que se quedó con la Zona B tras vencer por 1-0 a Defensores de Belgrano en la última fecha. El “Lobo” mendocino cerró la fase regular con 17 victorias, 12 empates y solo 5 caídas, mostrando una notable consistencia colectiva.

“Llegamos con convicción y sacrificio. Este equipo sabe sufrir y por eso está en una final, que no es poco”, expresó Broggi, quien coincidió con Gracián en las inferiores de Vélez y fue campeón en 2005 bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, recientemente fallecido.

El posible once de Gimnasia (Mendoza):

César Rigamonti; Facundo Nadalin, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Ignacio Antonio, Nahuel Barboza, Facundo Lencioni, Nicolás Romano; Mario Galeano o Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra.

Homenaje a Miguel Ángel Russo

Antes del inicio del encuentro se realizará un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador argentino que falleció esta semana a los 69 años. Russo dirigió a Boca, Rosario Central, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, Vélez, Colón, Racing y Los Andes, y fue formador de una generación que hoy protagoniza el fútbol nacional. (TyC)