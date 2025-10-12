Taza, taza, cada uno a su casa: Clausuraron un evento no autorizado

En la madrugada de este sábado, efectivos del Distrito de Prevención 2 de Orán infraccionaron a la responsable de un evento bailable no autorizado y dispusieron la clausura del lugar, en el marco de un operativo de control preventivo.

El procedimiento tuvo lugar en un salón de eventos ubicado sobre calle Fray Luis Beltrán, en barrio OTC, cuando personal de la Comisaría 4 de Aeroparque constató que la organizadora no contaba con la documentación habilitante para desarrollar la actividad.

Por este motivo, una mujer de 42 años fue infraccionada conforme al artículo 124 de la Ley Contravencional de la Provincia, que regula los espectáculos públicos y actividades recreativas.

En el operativo intervino la Fiscalía Penal 2, y las actuaciones fueron remitidas a las autoridades correspondientes.