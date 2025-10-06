Detectan más de 200 ebrios al volante este finde pero no hubo víctimas en las calles de Salta

Como cada fin de semana, la Dirección General de Seguridad Vial realizó los controles vehiculares en distintos puntos de la provincia. En este marco se controlaron más de 10.100 vehículos, donde se detectaron 265 conductores en estado de ebriedad, por lo que fueron infraccionados por la Ley de Tolerancia Cero. Además también se labraron más de 1100 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

El comisario Cristian Aguilera, del área de Prensa, destacó además a través de Multivisión que: "Durante este fin de semana no se registraron víctimas en siniestros viales. De igual manera la Dirección general de Seguridad Vial continúa realizando los trabajos preventivos, para reducir los números de siniestralidad vial en nuestra provincia".