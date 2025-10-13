El Registro Civil realizará un operativo simultáneo este lunes 13

En el marco del trabajo que desarrolla el Registro Civil en la provincia, su titular, Fernanda Ubiergo, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, informó que este lunes 13 el organismo realizará un operativo simultáneo en tres barrios.

El primero se efectuará en la zona este de la ciudad, en el Comedor de Paulina, ubicado en barrio Las Colinas, Cerro Pedregoso casa 8. El segundo tendrá lugar en La Casona de La Paz, situada en Ruta Provincial 26 y avenida Enio Pontussi.

El tercero se llevará a cabo en la plaza Juan Galo Gallo de villa Lavalle ubicada en Int. San Miguel y Carlos Outes.

A partir de las 9 de la mañana se entregarán 70 turnos por orden de llegada para ser atendidos durante la jornada.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.