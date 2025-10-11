El Gobierno fortalece la asistencia alimentaria y social en el norte salteño

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social, reforzó la asistencia alimentaria en los departamentos de Orán y San Martín, alcanzando a más de 21 mil personas —entre niños, adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad— mediante el acompañamiento a merenderos y espacios sociales.

En el departamento de Orán se brindó asistencia a más de 60 merenderos, mientras que en San Martín se distribuyeron alimentos secos a 167 espacios comunitarios. Estas acciones son coordinadas por la Secretaría de Políticas Sociales, que supervisa la entrega en más de 230 espacios en distintos barrios de la región.

La coordinadora de Políticas Sociales, Agustina Esteban, destacó el compromiso del Gobierno provincial en brindar respuestas concretas frente a la vulnerabilidad alimentaria, con fondos propios. Además, señaló que la asistencia se complementa con actividades recreativas, lúdicas y de acompañamiento escolar para los niños y niñas que asisten a los merenderos.

El operativo forma parte de una cobertura más amplia que alcanza a más de 700 espacios sociales en toda la provincia, beneficiando a más de 53 mil salteños a través de una red de contención alimentaria y social sostenida.